حبس ملكة جمال شهيرة بعد فضيحتها مع رجل أعمال

قضت محكمة تركية بمعاقبة ملكة جمال تركية بالسجن مدة 13 عامًا تقريباً بتهم عدة، من بينها النهب، حجز حرية، وتشكيل عصابة بهدف الابتزاز، عقب شكوى تقدم بها أحد رجال الأعمال للنيابة العامة التركية.

ونقلت صحيفة "صباح" التركية اليوم، أن الفائزة بمسابقة ملكة جمال أوراسيا The Queen of Eurasia عام 2016، سيبال دميرالب (23 عامًا)، عوقبت في الجلسة الأخيرة من القضية بالحبس، في الشكوى التي قدمها رجل أعمال تركي يدعى "هـ. ف" المعروف بتجارة المجوهرات، إلى النيابة العامة، العام الماضي.

وبحسب الادعاء، فإن ملكة الجمال تعرفت على رجل الأعمال في أحد المطاعم، لتدعوه لتناول الإفطار في اليوم التالي في إحدى الشقق التي تؤجر يوميًا في إسطنبول.

وأنه وعقب دخوله إلى المنزل فوجئ بأعضاء عصابة بانتظاره، فاحتجزوه وضربوه، ثم تم تصويره عاريًا وابتزازه بالصور في وقت لاحق.وبناء على الشكوى، ألقت قوى الأمن القبض على ملكة الجمال إضافة إلى ثلاثة آخرين يشكلون عصابة من 4 أفراد، لتتم محاكمتهم بعد التثبت من قبل رجل الأعمال بأنهم هم بالفعل أفراد العصابة.

ولم تشفع دموع الندم لملكة الجمال أمام محكمة إسطنبول الجنائية، التي حكمت عليها وأفراد العصابة، بالسجن 12 عامًا و8 أشهر.