طاقم تحكيم عراقي لمباراة الإياب بين الزمالك والاتحاد في كأس زايد

أعلن مسئولو الاتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري ، والمقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري في إياب دور الستة عشر من بطولة زايد للاندية العربية.

ويقود اللقاء طاقم تحكيم عراقي بقيادة علي صباح حكما للساحة، ويعاونه كل من أمير داود وحيدر عبد الحسين بالإضافة إلى سام عامر حكم رابع.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.