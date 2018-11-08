طريقة دمج فيديو يوتيوب في مستندات وورد

أوردت مجلة "بي سي مجازين" أنه يمكن دمج مقاطع الفيديو من منصة يوتيوب الشهيرة في مستندات وورد مباشرة، ولا يتم إظهارها كرابط إنترنت.





وأوضحت المجلة الألمانية أنه يمكن للمستخدم بدءاً من الإصدار Word 2013 النقر على زر الإدراج Insert، ثم تحديد البند فيديو الإنترنت Online Video كعنصر قابل للنقر عليه في المستند.





وبهذه الطريقة يمكن للمستخدم البحث عن مقاطع الفيديو المناسبة. وتعمل وظيفة دمج فيديو يوتيوب في مستندات وورد مع الملفات ذات الامتداد ".docx"، وإذا قام المستخدم بحفظ الملف بصيغة ".doc" القديمة، فإن زر التشغيل سيظهر باللون الرمادي.



