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بدر رجب: أخشى على الأهلي من التحكيم وغياب أزارو لن يؤثر أمام الترجي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:57 م
بدر رجب: أخشى على الأهلي من التحكيم وغياب أزارو لن يؤثر أمام الترجي
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مريم عبد الحكيم
 
يرى بدر رجب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر الاقرب لحسم مواجهة الترجي التونسي والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وقال "رجب" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "لقاء الغد سيكون في غاية الصعوبة على الفريقين، وإن كنتُ أري أن فرصة الاهلي أقرب لحسم اللقاء والتتويج باللقب التاسع ان شاء الله "

وتابع:"لا أتوقع تألق لاعب بعينه، فطبيعة المباراة لن تفرض نجماً واللقاء سيكون كر وفر ولن تكون الكرة والمهارات هي الغالبة بل الالتحامات البدنية في رأيي ستكون كلمة السر".

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن الكرات الثابتة ستشكل خطورة كبيرة على دفاعات الأهلي وكذلك التحكيم وخاصة داخل منطقة الجزاء وما يجب أن يوضع في الاعتبار أنها مباراة كرة قدم نهنئ الفائز ونتمني التوفيق فيما هو قادم لمن لم يحالفه الحظ.

وأردف: " نردد دوماً أن الأهلي بمن حضر هناك 30 لاعبا في قائمة الفريق جميعهم سيؤدي ويقاتل في سبيل التتويج بالبطولة التاسعة وأعتقد أن غياب وليد أزرو لن يؤثر على المارد الأحمر في لقاء الجمعة".

وبسؤاله عن أداء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أشار إلى أن الاداء متوسط فنياً والنتائج إيجابية الي حد ما وفي مباراة الغد سيبدأ بالاعتماد علي الكثافة العددية والهجمات المرتدة خاصة ً أن هجوم الترجي سيكون أشرس ما يكون والمساحات ستكون الفيصل في اللقاء.

ووأكمل: "الهدوء والثقة بالنفس.. عدم "الاستعجال" مطلوب وبشدة حتي لو تلقيت أهداف لا بد من ثبات انفعالي والاهم هو روح الفانلة الحمراء التي يهاهبها الجميع.

واختتم: "نحن وتونس أشقاء ما حدث من قبل البعض مجرد زوبعة في فنجان وحتي لو أخطأ الحكم في اللقاء السابق فهذا وارد والترجي قد تُوج قبلاً ببطولة من خطأ تحكيمي واحتساب هدف اينرامو الشهير وعلاقتنا ستظل علاقة الاشقاء القائمة علي الاخاء وليس الترجي فحسب فالاهلي كما عودنا يتمتع بعلاقات ممتازة ويتعامل مع الكل بميزان واحد وباذن الله تفرح جماهيره الغفيرة بعودة البطولة باذن الله".
المزيد عن: وليد أزارو الترجي الأهلي والترجي الأهلي أخبار الأهلي
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