ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ضبط 5 كيلو حشيش واستروكس في مداهمات أمنية بالجيزة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:56 م
ضبط 5 كيلو حشيش واستروكس في مداهمات أمنية بالجيزة
طباعة
إيمان عبد العاطي
 

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

 

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

 

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 69 متهما بحوزتهم 3878 جرام حشيش، 27 جرام هيروين، 986 قرص مخدر، 1145 جرام الأستروكس، 500 جرام بانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة ضبط 15 متهما "10 قضية دفاع" بحوزتهم 2 خرطوش بامب أكشن، 8 فرد محلي الصنع، 6 طبنجة عيار 9ملم، 38 طلقة أعيرة نارية، 2 بندقية آلية.

 

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.


المزيد عن: مداهمات أمنية حشيش الجيزة استروكس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
الفتح
الفيصلي
x
16:50
الشباب
أحد
x
17:15
الحزم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 3:30:01 PM