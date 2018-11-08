وزير الصناعة: حريصون على إيجاد علامات تجارية مصرية تنافس في الأسواق

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على إيجاد علامات تجارية مصرية قادرة على المنافسة فى السوقين المحلى والعالمى، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تمتلك منتجات على درجة عالية من الجودة وهو ما يؤهلها للتواجد بقوة فى مختلف الأسواق الخارجية.





جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير اليوم لفعاليات المعرض الأول للإستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2018» وذلك بالإنابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء، وينظم المعرض مؤسسة الأهرام بالتعاون مع شركة الاولى للتطوير العقاري وشركة فرنشايز جيت ويستمر لمدة ثلاثة أيام .





ويشارك فى فعاليات المعرض رئيس غرفة تجارة وصناعة مكة ورئيس إتحاد الغرف السعودية وممثلى إتحاد الغرف الإماراتية وعدد من سفراء الدول العربية، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال المال والأعمال والاقتصاد ووفود من عدة دول عربية وأجنبية وممثلين عن أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، فضلاً عن ممثلين لعدة غرف تجارية بعدد من الدول العربية لبحث فرص الاستثمار في مصر وعرض أنشطتهم.





وقال الوزير أن المعرض يعد أكبر منصة لالتقاء رواد الأعمال مع كبار الخبراء والمستثمرين لتهيئة المناخ الاستثماري لهم وتنمية أعمالهم واستثماراتهم في أكثر من 6 قطاعات تتضمن فرص الامتياز التجاري المحلي والدولي، وفرص تكوين شراكات وفرص تمويلية وخدمات مالية من خلال تواجد البنوك والجهات التمويلية لتوفير التمويل اللازم، وكذا مجال الاستثمار والتسويق العقاري التجاري والإداري لتسهيل إقامة المشروعات، والخدمات الحكومية المقدمة لإزالة عوائق البيروقراطية وتشجيع الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن انعقاد هذا المعرض للمرة الأولى في مصر يعكس مدى التطور الذي يشهده مناخ وبيئة المال والأعمال بمصر باعتبارها مقصد استثماري كبير وجاذب للشركات العالمية الرائدة.





وأشار نصار إلى أن المعرض يستهدف فتح اسواق جديدة لتشجيع الاستثمار في مصر من خلال قيام المُصنع المصري بتصدير منتجات تحمل علامات تجارية مصرية يمكنها منافسة مثيلاتها حول العالم، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منتدى لالتقاء أصحاب العلامات التجارية العالمية مع نظرائهم المصريين إلى جانب الجهات التمويلية وذلك بغرض إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناع المصريين في التمويل والضمان.





وأوضح الوزير أن المعرض سيشهد عقد مسابقة كبرى لريادة الأعمال للشركات والأفكار الناشئة التي يقدمها الشباب من ذوي الأفكار التنموية التي تسهم في خلق فرص عمل أو فتح أسواق جديدة داخل مصر، مشيراً إلى أن المسابقة تخصص جائزة تمنح للفائز في المسابقة بقيمة 7 آلاف دولار حيث تقدم للجائزة حتى الأن أكثر من 250 شركة.





يذكر أن المعرض مقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويضم 120 عارض من بينهم 40 عارض من خارج مصر، ومن المتوقع أن يحظى المعرض هذا العام بنحو 10-12 ألف زائر على مدار أيامه الثلاثة، كما سيتم على هامش المعرض عقد العديد من ورش العمل لشرح ما تقدمه الحكومة ومجتمع الاعمال المصري من سبل لتيسير الاستثمار والتشجيع على بداية المشروعات تحت عنوان "مشروعك يبدأ من هنا".