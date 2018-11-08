القبض على المتهمين بقتل قهوجي في كرداسة

نجح رجال مباحث مركز كرداسة في القبض على المتهمين بقتل قهوجي بسبب وجود خلافات مالية بينهما بمركز كرداسة، وضبط بحوزتهما 3 بنادق ألية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية بطريقة عشوائية، على مقهي بمركز كرداسة، ما أسفر عن مصرع نجل صاحب المقهي، وعامل تصادف وجوده وقت إطلاق الأعيرة النارية متأثرين بإصابتهما، وفرا هاربين.

وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، إلى نشوب مشاجرة بين "سيد. م" نجل صاحب المقهي، وأخر يدعي كريم بسبب وجود خلافات مالية بينهما، وتعدى الأول على الأخير بالضرب، ما أثار غضبه، فاستعان بصديقه واستقل دراجة نارية، وأطلق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته ما أسفر عن مصرعه، ومصرع عامل أخر تصادف وجوده متأثرين بإصابتهما.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية تم التوصل لمكان هروبهما، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما وبحوزتهما 3 بنادق آليه، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.