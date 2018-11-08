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19 نوفمبر.. نظر استئناف متهمي "شبكة تبادل الزوجات" على حكم حبسهم

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:36 م
19 نوفمبر.. نظر استئناف متهمي شبكة تبادل الزوجات على حكم حبسهم
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عمرو محمد
 

حددت نيابة أول شبرا الخيمة جلسة 19 نوفمبر، لنظر استئناف شبكة تبادل الزوجات على حكم حبسهم 9 سنوات بتهمة ممارسة الفجور.

 

كانت محكمة جنح أول شبرا الخيمة، قضت بحبس شبكة لتبادل الزوجات 9 سنوات، بتهمة ممارسة الفجور وإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للفسق وممارسة الرزيلة.

 

وتعود البداية كانت بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقيام المتهم "سيد. م" 32 سنة وزوجته "سماح. س"، بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يستقطبا فيها راغبي المتعة للتقابل معهما للاتفاق على إقامة حفل جنس جماعي بتبادل زوجة كل شخص مع الآخر.

 

وقالت المتهمة في اعترافاتها، إن زوجها أفكاره متحررة، وكان يرغب في تغيير العلاقة الجنسية بينهما كنوع من الإثارة، مضيفة: "أنا غلطانة ومعرفش عملت كدة إزاي".

المزيد عن: نيابة شبرا تبادل زوجات الإستئناف
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