ارتفاع عدد ضحايا أعمال شغب سجن طاجيكستان إلى 27 قتيلا

قتل 25 سجيناً على الأقل واثنين من ضباط الأمن بعد اندلاع أعمال شغب في سجن شديد الحراسة في طاجيكستان، حسبما ذكرت مصادر أمنية يوم الخميس.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال مسؤول بوزارة الداخلية الطاجيكية، إنّ العنف بدأ في ساعة متأخرة يوم الأربعاء عندما هاجم سجين يعتقد أنه عضو في جماعة إسلامية متشددة حرسا واستولى على بندقيته الهجومية.

ويقع السجن في مدينة خوجند بشمال طاجيكستان، حيث يُحتجز بشكل عام السجناء المدانين بجرائم التطرف الديني، كما يضم سجناء آخرين.