سامسونج تعتزم إطلاق هواتفها القادمة بنتوء في الشاشات

تعتزم شركة سامسونج إطلاق نسخ من هواتفها العام القادم مزودة بالنتوء في الشاشات بطرق متعددة تختلف في الشكل ومكان تواجدها قليلاً.





وقال حسن انجوم، مدير المنتجات في سامسونج "إ ن النماذج الجديدة من الشركة ستحتوي على ثلاث أنواع من النتوء بمسميات مختلفة وهي إنفينيتي U وإنفينيتي O وإنفينيتي V، بحيث ستكون النوتش في U مشابهة للشكل الأساسي في غالبية الهواتف مع تداخل نصف بيضاوي في منتصف الشاشة العلوي".





أما V سيكون تداخل مشابه بـ U لكن بأربع حواف على عكس الزواية الدائرية الموجودة في النموذج الأول، أما بالنسبة إنفينيتي O فهو من دلالة الحرف سيكون النتوء على شكل تداخل دائري كامل في أعلى الشاشة مما يُصعب التنبؤ بمدى نجاح هذا النوع وخصوصا أنه سيقتطع جزء دائري كامل من الشق العلوي للشاشة أو أن سامسونج تود أن تصدر تجربة مختلفة للمستهلك باستغلال الموقع والشكل للنتوء.



