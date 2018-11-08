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لبلبة وأحمد كمال وتامر محسن في افتتاح الدورة الـ11 لـ بانوراما الفيلم الأوروبي (صور)

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:56 م
لبلبة وأحمد كمال وتامر محسن في افتتاح الدورة الـ11 لـ بانوراما الفيلم الأوروبي (صور)
لبلبة
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أحمد رمضان متولي
 
افتتحت مساء أمس، الأربعاء، الدورة الحادية عشر من بانوراما الفيلم الأوروبي التي تنظمها سينما زاوية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والجمهور. 

وحرص على الحضور كل من الفنانة لبلبة والفنان أحمد كمال والمخرج تامر محسن والمخرج شريف البنداري والفنان سيف عبد الرحمن والمنتج محمد العدل، والسيناريست مريم نعوم والمخرج محمد حماد والمخرج أحمد ماهر.
وعرض في حفل الافتتاح الفيلم البولندي "حرب باردة" للمخرج بافل بافليكوفسكي، وتدور أحداث العمل حول قصة حب بين اثنيْن طبائعهما شديدة التباين وينحدران من خلفيات اجتماعية مختلفة، مما يترتب عليه انعدام التطابق فيما بينهما تمامًا، لتنشأ بينهم علاقة عاطفية تدور في خلفية الحرب الباردة خلال الخمسينيات، ما بين بولندا، برلين، يوغسلافيا وباريس.

يذكر أن الفيلم شارك في مهرجان كان السينمائي هذا العام، ورشح لجائزة السعفة الذهبية، وتمكّن من حصد جائزة أفضل إخراج.
لبلبة وأحمد كمال وتامر محسن في افتتاح الدورة الـ11 لـ بانوراما الفيلم الأوروبي (صور)
لبلبة وأحمد كمال وتامر محسن في افتتاح الدورة الـ11 لـ بانوراما الفيلم الأوروبي (صور)
لبلبة وأحمد كمال وتامر محسن في افتتاح الدورة الـ11 لـ بانوراما الفيلم الأوروبي (صور)
لبلبة وأحمد كمال وتامر محسن في افتتاح الدورة الـ11 لـ بانوراما الفيلم الأوروبي (صور)
لبلبة وأحمد كمال وتامر محسن في افتتاح الدورة الـ11 لـ بانوراما الفيلم الأوروبي (صور)
لبلبة وأحمد كمال وتامر محسن في افتتاح الدورة الـ11 لـ بانوراما الفيلم الأوروبي (صور)
لبلبة وأحمد كمال وتامر محسن في افتتاح الدورة الـ11 لـ بانوراما الفيلم الأوروبي (صور)
لبلبة وأحمد كمال وتامر محسن في افتتاح الدورة الـ11 لـ بانوراما الفيلم الأوروبي (صور)
لبلبة وأحمد كمال وتامر محسن في افتتاح الدورة الـ11 لـ بانوراما الفيلم الأوروبي (صور)
المزيد عن: مهرجان بانوراما الفيلم الاوروبي مزيكا لبلبة سينما دراما اخب اخبار الفن
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