"رحال" يمثل مصر في مهرجان "Film Awards" الصيني

يُشارك الفيلم المصري القصير "رحال"، في المهرجان الصيني جوائز الجامعة العالمية للأفلام "Global University Film Awards"، والمُقام حاليًا في الفترة ما بين 7 إلى 9 من نوفمبر الجاري.

وتنافس "رحال" مع 10 أفلام آخرين من مصر على المشاركة في "GUFA"، إلا أنه نجح في أن يكون ممثلًا للجامعات المصرية، وهو من إخراج الثلاثي زهرة أشرف، أحمد رأفت، يارا مجدي، ومدة عرضه 7 دقائق، وإنتاج شعبة الإذاعة والتليفزيون كلية الآداب جامعة حلوان عام 2017.





"رحال" فيلم قصير تدور قصته حول رحلة كتاب مصري منذ ولادته، وحكاياته في الشارع على الأرصفة، وتنقله من منزل لآخر، ومن يد لأخرى، ويقوم الفنان أحمد أمين بالتعليق الصوتي داخل الفيلم.





أمين من جانبه، حرص على تهنئة صناع الفيلم، خاصةً وأنه ممثل مصر الوحيد بين 1800 فيلم قصير من حوالي 100 دولة يُشاركون في المهرجان، وكتب عبر "فيسبوك": "ألف مبروك يا شباب.. مفرحني دايمًا والله".





مهرجان جوائز الجامعة العالمية للأفلام "GUFA" تُنظمه أكاديمية السينما بالصين، ويضم العديد من الفعاليات، بما في ذلك حفلي الافتتاح والختام وعروض الأفلام، وتُنظمه جامعة "GCU" بالعاصمة الصينية هونج كونج منذ عام 2002.



