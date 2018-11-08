تردد القنوات المفتوحة الناقلة لقاء الأهلى والترجى فى النهائى الإفريقى

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن القنوات الناقلة للمباراة التى ستجمع الترجى التونسى مع الأهلى المصرى فى إياب الدور النهائى من دورى أبطال أفريقيا.





وأشار كاف إلى أن هناك 27 قناة ناقلة للمباراة المرتقبة، منهم 9 قنوات مفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية.





وتأتي القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة كالتالى:





- قناة ORTB من بنين.

- قناة RTB من بوركينا فاسو.

- قناة CRTV من الكاميرون.

- قناة RTI من كوت ديفوار.

- قناة TGB من غينيا الإستوائية.

- قناة ORTM من مالى.

- قناة RTNC من جمهورية الكونغو.

- قناة RTS من السنغال.

- قناة TVT "تيلى ساحل" من توجو.





*جميع القنوات على تردد 12437 أفقى الخاص بالباقة الأفريقية المفتوحة على قمر ياه سات.





*القنوات متوفرة على ترددات 10977 أفقى، 12604 أفقى، 10804 أفقى، 12521 أفقى على قمر يوتلسات 16.





وتمتلك شبكة "بى إن سبورتس" حق بث المباراة في منطقة الشرق الأوسط، فى الوقت الذى يصل فيه بث القنوات التسعة للمنطقة العربية.





وفاز الأهلي على نظيره الترجى، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى أقيمت الجمعة الماضية، على استاد الجيش ببرج العرب، فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا.





ويحتاج الأهلى فى لقاء العودة، يوم الجمعة المقبلة، للفوز بأى نتيجة أو التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التتويج باللقب الإفريقى التاسع.





ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





الدفاع: محمد هاني - كوليبالي - سعد سمير - أيمن أشرف





الوسط: وليد سليمان - حسام عاشور - عمرو السولية - أحمد حمودي - إسلام محارب





الهجوم: مروان محسن