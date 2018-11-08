مشهد درة في حكاية "حبيبة أمها" يتصدران تريند الأكثر مشاهدة على اليوتيوب
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:46 مأحمد رمضان متولي
تصدرت حكاية "حبيبة أمها" للنجمة التونسية درة، وهى من أحداث الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، والذى يعرض حالياً على "سي بي سي" تريند الأكثر متابعة علي "اليوتيوب" سواء عن الحلقه ككل وفي مشهد آخر جمع درة مع باقي أفراد المسلسل لتبقي درة هى أول فنانة من بين حكايات التى تتصدر اليوتيوب في حلقة ومشهد معا.
وتناول المشهد صدمة الفتاة والتى جسدتها الفنانة "درة"، عندما يقوم حبيبها بالتقدم للزواج من شقيقتها، وأثر المفاجأة عليها، ما جعله يتصدر هو الأخر ترند على موقع الفيديوهات يوتيوب.
ويدور المسلسل حول 9 قصص عن قضايا المرأة خلال الـ 45 حلقة، حيث يتمحور هذا الجزء عن علاقة المرأة ومشاكلها في التعامل مع الرجال وذلك بخلاف الجزء الأول الذي تمحور على المشاكل التي تواجه الرجال في التعامل مع المرأة.
يذكر أنه تم عرض مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الأول في العام الماضي، والذي حقق نجاح كبير على شاشة "cbc" وكان يقوم ببطولته كلا من هاني سلامة، نيكول سابا، ودرة زروق، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج على إدريس.
المزيد عن: نصيب وقسمتك مشاهير مسلسل نصيبي وقمستك فن سينما درة دراما