مشهد درة في حكاية "حبيبة أمها" يتصدران تريند الأكثر مشاهدة على اليوتيوب

تصدرت حكاية "حبيبة أمها" للنجمة التونسية درة، وهى من أحداث الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، والذى يعرض حالياً على "سي بي سي" تريند الأكثر متابعة علي "اليوتيوب" سواء عن الحلقه ككل وفي مشهد آخر جمع درة مع باقي أفراد المسلسل لتبقي درة هى أول فنانة من بين حكايات التى تتصدر اليوتيوب في حلقة ومشهد معا.

وتناول المشهد صدمة الفتاة والتى جسدتها الفنانة "درة"، عندما يقوم حبيبها بالتقدم للزواج من شقيقتها، وأثر المفاجأة عليها، ما جعله يتصدر هو الأخر ترند على موقع الفيديوهات يوتيوب.





ويدور المسلسل حول 9 قصص عن قضايا المرأة خلال الـ 45 حلقة، حيث يتمحور هذا الجزء عن علاقة المرأة ومشاكلها في التعامل مع الرجال وذلك بخلاف الجزء الأول الذي تمحور على المشاكل التي تواجه الرجال في التعامل مع المرأة.



