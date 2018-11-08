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"العفو" تتهم الحوثيين بعسكرة مستشفى في الحديدة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:47 م
العفو تتهم الحوثيين بعسكرة مستشفى في الحديدة
الحوثيين - أرشيفية
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وكالات
 

اتهمت منظمة "العفو" الدولية، الميليشيات الحوثية في اليمن، الخميس، بـ"العسكرة المتعمدة لمستشفى" في مدينة الحديدة التي تدور فيها معارك، ودعت إلى حماية المدنيين.

 

وقالت المنظمة الحقوقية إن ميليشيات الحوثي قامت بنشر عناصرها على سطح مستشفى في منطقة 22 مايو بمدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، وهو المستشفى الوحيد العامل بالمدينة.

 

وأكدت "العفو" أن هذه الخطوة تنذر "بعواقب مدمرة" لموظفي المستشفى والمرضى وتضعهم في خطر مباشر.

 

ونصبت الميليشيا الانقلابية أسلحة ثقيلة داخل المستشفى، وذلك وسط منطقة تعجّ بالمدنيين. وقامت باحتجاز الطواقم الطبية لاستخدامهم دروعاً بشرية.

 

وناشدت الطواقم الطبية بالمستشفى، من بينهم هنود وباكستانيون، المنظمات الدولية إنقاذهم وإخراجهم من المستشفى.

 

وقالت سماح حديد، مسؤولة الشرق الأوسط في المنظمة، "إن وجود مقاتلي جماعة الحوثي على سطح المستشفى ينتهك القانون الإنساني الدولي"، ويعرض الأطقم الطبية والمرضى والسكان المدنيين لمخاطر هائلة.

 

وأفاد مصدر طبي لوكالة فرانس برس، الأربعاء، أن عناصر الميليشيات أجبروا الطاقم الطبي على مغادرة مستشفى 22 مايو - أحد المرافق الطبية الرئيسية في الحديدة - ونشروا القناصة على سطح المستشفى.

 

وجاء ذلك بعد يوم من تحقيق الجيش اليمني الوطني لمكاسب استراتيجية بعد الوصول إلى مدينة الصالح شرق الحديدة بعد معارك شرسة مع الحوثيين.

 

المزيد عن: مستشفى في الحديدة مستشفى 22 مايو العفو الدولية الحوثيين احتجاز الطواقم الطبية
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