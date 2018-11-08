غدًا.. انقطاع المياه عن أطفيح بالجيزة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة أطفيح ، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعه 9/11/2018 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت الموافق 10/11/2018؛ وذلك نظراً لقيام شركة المقاولون العرب عثمان احمد عثمان ، بربط مرحلة التوسعات بمحطة مياه أطفيح .





وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .



