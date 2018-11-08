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غدًا.. انقطاع المياه عن أطفيح بالجيزة لمدة 6 ساعات

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
غدًا.. انقطاع المياه عن أطفيح بالجيزة لمدة 6 ساعات
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أحمد الشيخ
 
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة أطفيح ، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعه 9/11/2018 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت الموافق 10/11/2018؛ وذلك نظراً لقيام شركة المقاولون العرب عثمان احمد عثمان ، بربط مرحلة التوسعات بمحطة مياه أطفيح .

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .
وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .

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