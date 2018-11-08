نصائح ثمينة للمرأة ذات الشخصية القوية

نقدم لكِ عزيزتي المرأة القوية الشجاعة مجموعة من النصائح التي يمكنكِ اتباعها للحفاظ على شخصيتك القوية:-





المرأة ذات الشخصية القوية لا تعرف الاستسلام، وتقف دائما وراء هدفها لتحقيقه.

في حال توافقتي وتماسلتي مع الرجل وشخصيته فيعتبر بأنكِ نجحتي في اختيار الشريك الذي يفضل ذكائك ويحبك كما انتِ.

أما إذا كان رجعيًّا متمسكًا بالمفاهيم الحجرية للرجولة فإنّ المرأة ذات الكيان المستقل لا تناسبه، بل تلزمه تلك المرأة التي تعيش في الظل.





تعرفي إلى أي النساء تنتمين

المرأة الذكية المتحدثة: وهي تلك التي تتميز بلباقة وسرعة البديهة والتركيز.

المرأة الضعيفة: هي التي تستمتع بضعفها، وليس لديها مانع من أن تكون تابعة للرجل بل إنها تسعد بالعيش في ظله.

المرأة العملية: وهي التي تركز على تحقيق الأهداف والطموحات.

المرأة العصبية: التي تنفعل عند أي موقف، وتتعامل باستفزاز مع كل من يؤذيها.