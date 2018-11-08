رئيس البرلمان: الأزهر محل آمال وتطلعات المسلمين

حضر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية.





وقال في تصريحات له، إن الأزهر محل آمال وتطلعات المسلمين في العالم، ليستمدوا منهم تعاليمهم، فهو الذي يبلغ عمره أكثر من 1000 عام يقبل الاختلاف، ولا يرضى بالتشدد.





وأضاف أن مصر تعمل على تطوير التعليم، وفق أحدث النظم، مثمنا جهود الرئيس بتطوير البحث العلمي.



