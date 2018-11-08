رئيس البرلمان: الأزهر محل آمال وتطلعات المسلمين
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:33 صمحمود الجلاد
حضر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية.
وقال في تصريحات له، إن الأزهر محل آمال وتطلعات المسلمين في العالم، ليستمدوا منهم تعاليمهم، فهو الذي يبلغ عمره أكثر من 1000 عام يقبل الاختلاف، ولا يرضى بالتشدد.
وأضاف أن مصر تعمل على تطوير التعليم، وفق أحدث النظم، مثمنا جهود الرئيس بتطوير البحث العلمي.
وتابع أن الأزهر في السنوات الأخيرة، سعى حثيثا نحو التجديد ومواجهة دعوات التطرف والإرهاب، فرجال الأزهر، تصدوا للأفكار المغلوطة مدافعين ببسالة عن وحدة النسيج الوطني، فليست مصر وحدها التي تعول على الأزهر لمواجهة التطرف، بل العالم لن يربح حربه ضده، من دون الأزهر وعلمائه ومقرراته.
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