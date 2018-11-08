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أجايي يسافر إلى نيجيريا لمدة أسبوع

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:31 ص
أجايي يسافر إلى نيجيريا لمدة أسبوع
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علي نبوي
 
حصل النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إذن من محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي للسفر إلى بلاده في إجازة خاصة لمدة أسبوع.

وغادر أجايي القاهرة اليوم ،الخميس، وسيقوم باستكمال برنامجه التأهيلي خلال إجازته في بلاده؛ تمهيدا للعودة بعدها للانتظام بشكل تدريجي في تدريبات الفريق.

يذكر أن أجايي ينفذ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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