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أمر عاجل من الملك سلمان بشأن سجناء "القضايا الحقوقية"

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:27 ص
أمر عاجل من الملك سلمان بشأن سجناء القضايا الحقوقية
الملك سلمان
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الفجر السعودي
 

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز توجيها هو الثاني من نوعه بشأن جميع سجناء سعوديين مدانيين في قضايا حقوقية.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجه الملك سلمان بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية.

 

ويأتي القرار بمناسبة زيارة العاهل السعودي إلى منطقة حائل، ويشترط ألا يكونوا مدانين في جرائم جنائية، وممن "لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال سعودي، وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".

 

يذكر أن الملك سلمان أصدر توجيها مماثل أمس الثلاثاء بحق سجناء منطقة قصيم السعودية، وذلك خلال زيارة للمنطقة في جولة داخلية غير مسبوقة منذ توليه العرش قبل أكثر من ثلاث سنوات.    

 

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