حكايات اليوم.. انتخاب "كينيدي" رئيسًا للولايات المتحدة.. والسادات يزور إسرائيل للمرة الأولى

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 8 نوفمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ ذكرى انتخاب "كينيدي" رئيسًا للولايات المتحدة.

فتح أبواب قصر اللوفر

وفي مثل هذا اليوم 1793م، فتحت حكومة الثورة الفرنسية أبواب قصر اللوفر،كمتحف للعموم.البداية كان القصر مجرد قلعة بناها فيليب أوغوست، تحاشيًا للمفاجآت المقلقة هجومًا على المدينه أثناء فترات غيابه الطويلة في الحملات الصليبية، وأخذت القلعة اسم المكان الذي شُيدت عليه.

وضع حجر الأساس لأوبرا دمنهور

وفي 1930م، وضع الملك فؤاد حجر أساس أوبرا دمنهوروهي دار تاريخية شيدت في عهد الملك فؤاد

الذي وضع حجر أساسها وقد أطلق على القسم الغربي من المبنى أولًا "سينما وتياترو فاروق"، ثم تغير الاسم من "سينما فاروق" إلى "سينما البلدية" في سنة 1952، وظل الأمر على ذلك حتى 1977 عندما تغير الاسم إلى "سينما النصر الشتوى"، وأخيرًا أطلق عليها "مسرح وأوبرا دمنهور".

مصادرة ممتلكات أسرة محمد علي

وفي مثل هذا اليوم 8 نوفمبر من عام 1953م، صادرت ثورة يوليو أموال وممتلكات أسرة محمد على التي ظلت تحكم مصر وراثيا منذ عام 1805 حتى اعلان الجمهورية فى 23 يوليو 1953.

انتخاب "كينيدي" رئيسًا للولايات المتحدة

وفي مثل هذا اليوم 8 نوفمبر 1960م، انتخاب جون كينيدي رئيسًا للولايات المتحدة، حيث كان رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثون، تولى الرئاسة خلفًا للرئيس دوايت أيزنهاور وقد خلفه نائبه ليندون جونسون ولد في 29 مايو، وتوفي مقتولاً في 22 نوفمبر، 1963 في دلاس، تكساس وقد أُتّهم لي هارفي اوسولد باغتياله.

أول زيارة من "السادات" لإسرائيل

وفي 1977م، كانت أول زيارة علنية للرئيس المصري محمد أنور السادات زار فيها الدولة العبرية، واجتمع بقادتها، وحدث امتعاض عارم في المستويات الرسمية والشعبية العربية والإسلامية، ومظاهرات تعم الوطن العربي تتهم السادات بخيانة القضية الفلسطينية.