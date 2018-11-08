ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على مميزات سيارة ألبينا B7 الجديدة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:12 ص
تعرف على مميزات سيارة ألبينا B7 الجديدة
ألبينا B7
طباعة
 
تتميز سيارة ألبينا B7 بالشبك الأمامي الذي يبدو أكبر حجمًا والأضواء الأمامية أصبحت مشدودة أكثر، تصبح مشابهة لطراز BMW X7 الجديد،

أما في الخلف، فتظهر الأضواء الخلفية والصدام، كما حصلت مقصورة الفئة السابعة على تغييرات كبيرة وستكتفي الشركة بإضافة لمسات بسيطة، في حين أن طراز ألبينا المعدل قد يشهد إضافة خامات جديدة وتحسينات كبيرة لجعلها أكثر فخامة.

تعتمد ألبينا B7 الجديدة على نفس محرك الـ V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لترات، والذي يولد قوة مبهرة تصل إلى 600 حصان.

سيتم تدشين بي إم دبليو الفئة السابعة بتحديثات منتصف العمر في شهر مارس من العام القادم، على أن يتم الكشف عن ألبينا B7 المحدثة في معرض جنيف خلال شهر مارس كذلك.
المزيد عن: مواصفات مميزات سيارة سيارات البينا ألبينا B7
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
الفتح
الفيصلي
x
16:50
الشباب
أحد
x
17:15
الحزم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 12:00:02 PM