تعرف على مميزات سيارة ألبينا B7 الجديدة

تتميز سيارة ألبينا B7 بالشبك الأمامي الذي يبدو أكبر حجمًا والأضواء الأمامية أصبحت مشدودة أكثر، تصبح مشابهة لطراز BMW X7 الجديد،





أما في الخلف، فتظهر الأضواء الخلفية والصدام، كما حصلت مقصورة الفئة السابعة على تغييرات كبيرة وستكتفي الشركة بإضافة لمسات بسيطة، في حين أن طراز ألبينا المعدل قد يشهد إضافة خامات جديدة وتحسينات كبيرة لجعلها أكثر فخامة.





تعتمد ألبينا B7 الجديدة على نفس محرك الـ V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لترات، والذي يولد قوة مبهرة تصل إلى 600 حصان.



