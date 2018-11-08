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الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:04 ص
الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
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رويترز
 
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، اليوم الخميس، مع صعود الدولار والأسهم بعد أن استوعب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ليحولوا تركيزهم صوب قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر يوم الخميس.

ومن غير المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة حتى اجتماعه القادم في ديسمبر كانون الأول لكن المتعاملين ينتظرون لمعرفة إن كان سيقدم أدلة على زيادات محتملة في ديسمبر كانون الأول وفي 2019.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف في ديلي اف.اكس ”زيادة الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) مستوعبة في الأسعار تماما، لكن توقعات العام القادم ما زالت غير أكيدة.

”النبرة الواثقة ستضغط على الذهب على الأرجح، أما الحذرة فقد تعطيه بعض الدعم“.

ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول ويعتزم أربع زيادات أخرى بنهاية 2019 وواحدة في 2020 في ضوء ما يقول إنه نمو اقتصادي مطرد وسوق وظائف قوية.

ويعزز رفع الفائدة الأمريكية الدولار ويرفع عوائد السندات بينما ينال من إغراء الذهب غير المدر للعائد.

وفي الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1222.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أول نوفمبر تشرين الثاني عند 1221.1 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1226.3 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.50 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1127.55 دولار للأوقية. ولامس المعدن أعلى مستوياته في أسبوعين عندما بلغ 1139.50 دولار للأوقية خلال الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 870.60 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 25 يونيو حزيران عند 877.50 دولار للأوقية يوم الأربعاء.
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