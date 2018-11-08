ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السلطات الباكستانية: آسيا بيبي لم تغادر البلاد

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:52 ص
السلطات الباكستانية: آسيا بيبي لم تغادر البلاد
الباكستانية آسيا بيبي
طباعة
وكالات
 

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إن السيدة الباكستانية آسيا بيبي، التي تم الإفراج عنها، لم تغادر البلاد.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل: "مازالت في باكستان" نافياً التقارير التي أفادت بأن السيدة التي كانت متهمة بالتجديف غادرت البلاد خلال الليل.

 

وأفرج عن بيبي من سجن بولاية بنجاب مساء أمس الأربعاء في وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك بعد أسبوع من إصدار المحكمة العليا قرارها بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحقها.

 

وقال زبير كاسوري المتحدث باسم حركة لبيك باكستان المتشددة: "الحكومة خرقت الاتفاق بإخلائها سبيل آسيا بيبي".

وأضاف: "سنجري اجتماعاً لمناقشة الإجراءات المستقبلية".

 

ولم يتضح ما إذا كانت بيبي التقت بأفراد أسرتها، الذين يختبئون لأسباب أمنية، أو إلى أين ستذهب. وذكرت تقارير أنه سيتم نقلها لمكان آمن.

المزيد عن: مغاردة البلاد باكستان السلطان الباكستانية التجديف الباكستانية آسيا بيبي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
الفتح
الفيصلي
x
16:50
الشباب
أحد
x
17:15
الحزم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 10:20:15 AM