السلطات الباكستانية: آسيا بيبي لم تغادر البلاد

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إن السيدة الباكستانية آسيا بيبي، التي تم الإفراج عنها، لم تغادر البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل: "مازالت في باكستان" نافياً التقارير التي أفادت بأن السيدة التي كانت متهمة بالتجديف غادرت البلاد خلال الليل.

وأفرج عن بيبي من سجن بولاية بنجاب مساء أمس الأربعاء في وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك بعد أسبوع من إصدار المحكمة العليا قرارها بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحقها.

وقال زبير كاسوري المتحدث باسم حركة لبيك باكستان المتشددة: "الحكومة خرقت الاتفاق بإخلائها سبيل آسيا بيبي".

وأضاف: "سنجري اجتماعاً لمناقشة الإجراءات المستقبلية".

ولم يتضح ما إذا كانت بيبي التقت بأفراد أسرتها، الذين يختبئون لأسباب أمنية، أو إلى أين ستذهب. وذكرت تقارير أنه سيتم نقلها لمكان آمن.