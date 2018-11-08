ما هي أعراض الحمل في الشهر السادس؟

المرأة في الشهر السادس من الحمل تشعر بأعراض معينة وهي تكون في نهاية الثلث الثاني منه، ومن هذه الأعراض ما يلي:-





- يعاودك الإمساك وتشعرين بمعاناة في التغوط.

- التبول يكون طبيعياً، ولكنه يزداد مع نهاية الشهر.

- حرقان المعدة يبدأ بسبب كبر حجم الجنين.

- يزداد وزنك كيلوجراماً جديداً.

- تزداد رغبتك في الجماع خلال هذا الشهر.

- وشهيتك للطعام تكون مفتوحة.

- يضغط الجنين بحركته على بطنك وقد تشعرين بضيق في التنفس لا يستمر.

- تشتهين أطعمة جديدة، وكأنك في مرحلة الوحم.

- تعاني الحامل من الأرق في النوم بسبب حركة الجنين وكبر حجم بطنها إضافة للتغيرات الهرمونية.