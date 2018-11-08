"الصحة" تضبط كميات من الأدوية المهربة والمغشوشة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، ضبط عدد من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة بعدد من الصيدليات والمخازن وبحوزة عدد من الباعة الجائلين بمحافظات الجيزة والقاهرة والوداي الجديد.





جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية.





وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه في محافظة الجيزة تم ضبط 282 عبوة دوائية بصيدلية بشارع السد العالي، بالدقى مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهول المصدر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 16869 جنح قسم شرطة الدقى لسنة 2018، للعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفة المضبوطة.





وأضاف أنه في إطار تشديد الرقابة على بيع الادوية نجح فريق التفتيش الصيدلي وبالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط أحد الباعة الجائلين بسوق الجمعة، بمنطقة إمبابة، يقوم بعرض وبيع آدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحى وأدوية مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن الكمية التي تم ضبتها بلغت 250عبوة دوائية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة رقم 22330 جنح قسم شرطة إمبابة لسنة 2018، للعرض على النيابة العامة.





وأشار إلى ضبط 100 عبوة من الآدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر باحدي الصيدليات بشارع جامعة الدول العربية، بالمهندسين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة برقم قيد 15365 جنح قسم شرطة الدقى لسنة 2018 للعرض على النيابة العامة.





ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أنه في القاهرة تم ضبط مكان غير مرخص بمنطقة باب الشعرية به أدوية مهربة، يتم توزيعها على الباعة الجائلين ليقوموا بدورهم ببيعها للمواطنين من خلال الأرصفة بالمخالفة للقانون وقد بلغت إجمالى المضبوطات 600عبوة دوائية منها (300 عبوة دوائية مهربة وغيرمسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى 300 أخرين من الآدوية المدرجة على الجدول الثالث فقرة "د" من قانون مكافحة المخدرات، مشيرةً إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 14567 جنح قسم شرطة باب الشعرية لسنة 2018 والعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفة المضبوطة.





وتم ضبط صيدلية بشارع التسعين، التجمع الخامس، بها مخزن غير مرخص وبه كميات كبيرة من الأدوية المهربة والغيرمسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 10128 جنح قسم شرطة أول القاهرة الجديدة لسنة 2018 والعرض على النيابة العامة.





كما تم ضبط 81 عبوة من الأدوية المهربة بصيدلية بشارع شريف، وسط البلد، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 10289 جنح قسم شرطة عابدين لسنة 2018 والعرض على النيابة العامة المختصة.





وفي ذات السياق، ضبط التفتيش الصيدلي بمحافظة الوادي الجديد، مخزنًا غير مرخص تابع لصيدلية مرخصة به 525 عبوة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية منتهي الصلاحية بالإضافة إلى 600 أمبول من مستحضر ترامادول منتهي الصلاحية و36 علبة من الأنواع المختلفة لألبان الأطفال منتهية الصلاحية، و(3800) قرص منشط منتهي الصلاحية بتاريخ 2014، حيث تم تحريز المستحضرات وعمل المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.



