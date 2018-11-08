"الصحة": الانتهاء من 46 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، الانتهاء من 45 الف و717عملية جراحية بدعم من البنك المركزي وذلك من أصل 66 الف و928 مريض من المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الإنتظار، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.





وأشادت وزيرة الصحة، بدور البنك المركزى ودعمه للمبادرة بمبلغ مليار و14 مليون جنيه، فضلا عن دعم شركة "أكديما" بـ 5 ملايين جنيه، موضحة أن هناك دعم من بيت الزكاة والصدقات ومؤسسة مجدى يعقوب، بلغ ١٢٥ مليون جنيه لعلاج أكثر من ٣٠٠٠ حالة، بما يؤكد على تكامل جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى ومستشفيات الجيش والشرطة للقضاء على جميع قوائم الانتظار.





وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحالات التي تم الانتهاء منها من ضمنها 868 حالة جراحة أورام، و2168 حالة عظام، و10 الاف و207 رمد، و5 الاف و391 عملية قلب مفتوح، و24 الف و846 قسطرة قلبية، و1769 جراحة مخ وأعصاب، و350 زراعة قوقعة، و60 زراعة كبد، بالاضافة الى 57 حالة زراعة كلى.





وأضاف أن إجمالي عدد المستشفيات المشاركة في قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكومي أجروا 29 الف و232 عملية من إجمالى العمليات التى تم الانتهاء منها، و38 مستشفى جامعي، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاص، بالاضافى الى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني.





جدير بالذكر أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة هى بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، حيث تقدم الخدمة العلاجية للمرضى على أعلى مستوي علاجي عاجل وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا الشأن.





كما أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 والذي يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء.



