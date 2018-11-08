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اليوم.. "سعفان" يسلم 30 عاملا عقودا للعمل بإحدى دول الخليج‎

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:42 ص
اليوم.. سعفان يسلم 30 عاملا عقودا للعمل بإحدى دول الخليج‎
محمد سعفان وزير القوى العاملة - أرشيفية
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إسماعيل منطاوي
 
يسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الخميس، 30 عاملا عقود عملهم بشركة للتجارة العامة والمقاولات بإحدى دول الخليج، على مهنة عامل فني"، بمرتبات بما يعادل عملة الدولة 6000 جنيه مصري تقريبا، فضلا عن مزايا السكن والانتقال وتكليف تذاكر السفر، والبدلات والإضافي.

وقال "سعفان" أن توفير تلك الفرص يأتي نتاج جهد متواصل من الوزارة في البحث عن فرص مناسبة للشباب المصري من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في سفارات وقنصليات مصر بالخارج، مشيراً  إلى أنه تم الإعلان عن هذه الفرص من خلال الوزارة، فضلا عن إجراءات الاختبارات من خلال لجنة مشتركة من الشركة الطالبة للعمالة المصرية والوزارة .

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