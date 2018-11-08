الطالع الفلكى الخَمِيس 8/11/2018..نَجَاحَات جُوبِيتَر!





**القمر فى الرّبع الأوّل ، القمرفى العقرب ، ويدخل القوس فى التّاسعة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى العاشرة و11 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة السّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





*اليوم 29 بَابَة قبطى، 8 تشرين ثَانِ رُومى ، 29 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (كتيرسَبَؤونى وسَافرو ورِجعُو مليونيرات)- وكتير رِجعُو شحّاتين.(عدلى كاسب من فيلم نغم فى حياتى-1975)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المُشترى ينتقل لبرج القوس - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المُشترى من برج العقرب لبرج القوس اليوم فى الثانية و38 دقيقة ظهراً ، وسوف يبقى فيه ليُغادره لبرج الجدى فى الثامنة و20 دقيقة مساء 2 ديسمبر 2019 بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى العقرب.(تنتقل للقوس فى 22 نوفمبر)

(عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 31 أكتوبر)

(الزّهرة) ----- فى العقرب. (تنتقل للقوس فى 7 يناير 2019)

(القمر) ------ فى العقرب.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 15 نوفمبر)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 2 ديسمبر 2019)





المُشترى كوكب الحظوظ والثروة والإزدهار يزور كل برج مرّة كل 12 سنة ويمكث فى كل برج سنة كاملة ، هذا يعنى أن الحظّ يزور بُرجك كل 12 سنة فى مفهوم التنجيم الغربى ، وفى حالتنا اليوم فالمُشترى يقوم بزيارته لبُرج القوس لنتوقّع الحظوظ والثروة والإزدهار لمواليد القوس بشكلٍ مُباشر ، ومواليد الجوزاء والحمل والأسد بشكل غير مُباشر، هذا الحظ قد يكون على شكل وظيفة العمر أوزيجة العمر أو مسكن العمر ، مُنعطف إيجابى فى حياتك عليك الإستفادة منه قدرإمكانك ، المشترى يحكم بُرجىْ القوس والحُوت وعلى ذلك فقد حل سيّداً فى برجه لنتوقع قوّة حظّ مُرتفعة لمواليد تلك البُروج ، خاصةً لمن ينوون نيْل الدرجات العلمية العليا أو السفر لأراضٍ بعيدة ولفترة طويلة فهو يرمز للنجاحات بالأراضى البعيدة كنموذج مُطرب اليوم ، المُشترى بجانب أنه كوكب الثروة فهو يرمز للقِيَم الأخلاقيّة الرّاقية والمكانة الإجتماعية اللامعة وهذا يُشدّد أن تكون فرصتك المسعودة تدخل فى إطار القِيَم الراقية ومكاسبك من حلال بعيداً عن الأنشطة الخاطئة وتبتعد عن الأشخاص أو الأنشطة التى من شأنها تخفيض مكانتك الإجتماعية ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى جون داسان والذى صادف ذكرى ميلاده يوم أمس ، داسان أمريكى من أصول أوكرانية ونمساوية ، والده مُخرج سينمائى ووالدته عازفة كمان ، درس المُوسيقى وحصل على بكالوريوس ودكتوراه فى الفنون وتاريخ الإنسان ، إنتقل مع والده لفرنسا وعمل معه كفَنّى وظهر بعدة أفلام من إخراج والده كمُمَثل وبدأ الغناء ليكون أول أمريكى يتعاقد لحساب شركة فرنسية بالعام 1964 ،له إبنتان إحداهما توفت 1995 ، توفى داسان 1980 بسكتة قلبية أثناء عطلته بجزر تاهيتى بعمر 41 سنة.

1-Joe Dassin Taka,takata 1972

2-le chemin de papa

3-Joe Dassin - coté banjo coté violon

4-Joe Dassin - L'été indien (Vidéo alternative

5-Joe Dassin - Et l'amour s'en va

6-Joe Dassin - A Toi (1976

7- Et Si Tu N'Existais Pas - Joe Dassin Lyrics





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: فرصة للنزول لمستوى أطفالك أو زوجتك الفكرى ومُخاطبة أحلامهم بعيداً عن عالمك الخشن ، لا تبخل بالبشاشة والضحكات ، وسَخَاء مالى.





برج الثور: تبدو الحياة وكأنها تسير بسرعة السلحفاة، على الأقل لن تضطر للقلق بشأن أخطاء التهوّر والتسرّع خاصةً فيما يتعلق بالمال، فى التأنّى السّلامة.

برج الجوزاء: نضجت وترغب بالمطالبة برفع درجتك الوظيفيّة أو مكاسبك ؟حاول أن يكون تطوّرك تدريجيّاً حتى تتأكد من متانة مركزك وقابليّة طلباتك للتحقق.





برج السّرطان: توضيح مشاعرك أوّلا بأوّل سواءً بالرّضا أو الرّفض بلطف يضمن سير العلاقة فى العمل أو العاطفة بسلاسَة خاليةً من الضغائن بمشيئة الله تعَالى.

برج الأسد: إبتعد عن الطرق المُختصرة ومفهوم الفهلوة فى أداء عملك وتمسّك بالأسلوب الرّوتينى النّمطى الشّاق لكن المأمون.





برج العذراء: قد تحقق أرباح أو تقدّم بسبب نصيحة ثمينة يقدمها لك أحدهم فافتح أذنيك جيداً ولاتستخف بآراء من حولك فلست وحدك من تحتكر الحكمة.

برج الميزان: غلّف صراحتك باللطف لتجد الأذن المُنصتة وتكون محل تقدير، إن أردت تطوير مهاراتك فلابديل عن الإنخراط فى كورس تعليمى أو مهنى فوراً.





برج العقرب: توفيرك وظيفة لمُحتاج يعنى لقمة عيش شريفة لأحدهم بكرامة ، إتصالاتك الهاتفية ومُقابلاتك نتائجها إيجابيّة بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: إبتعد عن أى مواقف قد تعرض سمعتك ومظهرك الإجتماعى بريستيجك للإحراج ، حاذر من الملح الزائد فى طعامك وسرعتك فى القيادة.





برج الجدى: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن العلاقة/السلعة/المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.

برج الدّلو: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز بعملك،عليك بتوازن الطعام وشرب الماء لتعويض العرق.





برج الحُوت: عبارات إنتقاد قد تسمعها من أحدهم ،قم بأخذ المُفيد منها بعيْن الإعتبار ، وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.



