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حلا الترك تصدم الجميع بتصرفاتها مع والدتها

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:41 ص
حلا الترك تصدم الجميع بتصرفاتها مع والدتها
حلا الترك مع والدتها
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الفجر الفنى
 
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة الشابة حلا الترك سُجل خلال لقاء مباشر لها مع متابعيها.

وبدت حلا في الفيديو وهي تجلس إلى جانب والدتها منى السابر وتجيبان على أسئلة المعجبين. ولفتت الوالدة إلى أن ابنتها طفلة وطيبة من الداخل، بحسب موقع "نورت". 

إلا أن النجمة فوجئت بتعليق متابع يطلب منها أن تحترم والدتها. وعلى الإثر تساءلت عما فعلته وعن الخطأ الذي ارتكبته، وقالت: "إيش ساويت؟".

وأثارت النجمة الجدل بسبب ضحكها بصوت مرتفع لدى سؤال أحدهم لها عما إذا كانت لا تزال عزباء.

إلا أن أكثر ما لفت الأنظار كان ردها على والدتها التي حاولت الاستفسار عمن يقصده المتابع بالقول: "أنا أمي. إنت يعني؟" معلقة: "أمي تضحّك".

يُذكر أن والد حلا المنتج البحريني محمد الترك أثار الجدل في وقت سابق بعدما نشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه على "إنستغرام" صورة لصندوق قمامة وأرفقه بالتعليق: "في ناس هذا أنسب مكان لهم"، وقد رأى كثير من المتابعين أنه يقصد بذلك ابنته.
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