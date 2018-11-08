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"بكري" في ذكرى مئوية الشيخ زايد: تحية إلى روحة الطاهرة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:11 ص
بكري في ذكرى مئوية الشيخ زايد: تحية إلى روحة الطاهرة
الشيخ زايد
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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري: "في مئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نتذكر زايد الإنسان، وزايد العروبي ، زايد صاحب المشروع التنموي الحضاري، زايد الوحدوي، زايد حكيم العرب، إنها مسيرة ستبقي مابقيت الأمة".

وأوضح عبر حسابه الشخصي على "تويتر": الرجل امتلك الإخلاص والإبداع والحكمة، شعب الإمارات ليس وحده الذي يحتفي بهذه الذكري، فالأمة كلها تحتفي به، تحية إلى روحة الطاهرة التي مازالت تلهم أنجاله وحكام وشعب الإمارات، نحو مزيد من التطور والنماء، والحرص على المصلحة القومية للأمة".

المزيد عن: تويتر بكري الشيخ زايد الإمارات اخبار مصر
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