تعرف على إيرادات "عيار ناري" لـ أحمد الفيشاوي

حقق فيلم عيار نارى إيرادات بلغت 5 ملايين و724 ألفًا و658 جنيهًا، بعد 5 أسابيع من عرضه داخل دور السينما.





الفيلم تدور أحداثه حول اشتباكات لاظوغلي، وتصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، ويقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسا شعبيا وإعلاميا وتطاله الاتهامات السياسية والأخلاقية.





ويبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره، ويتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.





فيلم "عيار ناري" بطولة أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان، وتأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي في أولى تجاربه بالإخراج.