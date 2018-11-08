"بكري" يشيد بقرار إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد "عبدالناصر"

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي،

في اجتماعه أمس، على الإقتراح الذي سبق وتقدم به لرئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل ووافق عليه في حينه بالترخيص لوزارة المالية بإصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.





وأضاف عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "إنها ذكرى غالية علي قلوب كل العرب والمصريين وشرفاء العالم، تحية إلى روح القائد المعلم في مئوية الميلاد التي لازلنا نحتفل بها هذا العام والشكر والتقدير للرئيس السيسي ولمجلس الوزراء ولكل من ساهم في إصدار هذا القرار".

وافق