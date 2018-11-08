أستاذ عقيدة: المسلمون متأخرون لأنهم لم يستعملوا قضايا الإيمان



وأوضح "فؤاد"، خلال لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه ليس مطلوبا من الخطباء على سبيل المثال أن يتحدثوا ساعة ونصف في خطبة يوم الجمعة عن النار فقط.



وأضاف أنه يجب التركيز على رحمة الله للمذنبين، وأن الله يغفر ذنوبهم جميعا، وألا يخافوا من الله.



وشدد على أن "الله عرفوه بالعقل والقلب أيضا"، وليس كما يقول الناس "الله عرفوه بالعقل".

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الايمان هو أن في كل حركة من حركاتي اقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن المسلمين متأخرين لأنهم لم يستعملوا قضايا الإيمان.