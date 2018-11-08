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ناصر ملوي يفوز على مطاي بخماسية في دوري الناشئين

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:10 ص
ناصر ملوي يفوز على مطاي بخماسية في دوري الناشئين
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سالم خليل
 

حقق فريق مركز شباب ناصر ملوى مواليد 2001 فوزاً كبيراً على فريق مطاى فى المباراة التى اقيمت بينهما اليوم على ملعب مركز شباب ناصر ملوى ضمن الاسبوع الثانى لدورى منطقة المنيا لكرة القدم.


ويعد هذا هو الفوز الثانى للفريق بعد ان حقق الفوز الأول على فريق العدوة الاسبوع الماضي وهذا هو الفوز الثانى للفريق على مطاى بخماسية نظيفة فى مباراة قدم فيها أبناء ملوى مستوى عالى من الإداء والمهارة .


ويقود فريق مركز شباب ناصر ملوى لمواليد 2001 محمد يحيى الشهير بشومان المدير الفني ومحمد على مدرب الفريق ومدرب حراس المرمى إيهاب جلال وادارى الفريق عبدالمحسن على ومدير قطاع الناشئين محمود فرغل .

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