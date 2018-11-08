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"شطة": تسريب فيديو أزارو قانوني

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:08 ص
شطة: تسريب فيديو أزارو قانوني
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ريهام عبد المحسن
 
صرح محمود عبد المنعم شطه نجم الأهلي السابق ورئيس اللجنة الفنية السابق في الكاف بأن تسريب فيديو تمزيق وليد أزارو نجم الأهلي قانوني.

وقال شطه في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " عندما كنت في الاتحاد الدولي طالبت بلاتر بتطبيق تقنية الفيديو ولكنه رفض".

واختتم شطه تصريحاته قائلاً : " لقطة أزارو بتمزيق قميصه خرجت من منطقتين إما من مخرج المباراة أو من الفار أو تقنية الفيديو وهذا قانوني ولا توجد إدانة لأحد والمخرج نفى تمامًا تسريبه للفيديو".
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