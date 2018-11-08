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دراسة أمريكية: "الفياجرا" تسبب العمى وقد تؤدي للوفاة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:34 ص
دراسة أمريكية: الفياجرا تسبب العمى وقد تؤدي للوفاة
فياجرا - ارشيفية
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حذرت دراسة حديثة، من إفراط الرجال في تناول الفياجرا، فقد يتسبب ذلك في أضرار بالغة تصيب العين والوفاة.

وجاءت عينة الدراسة التي قام بها مجموعة من الباحثين بكلية ماونت سيناي بالولايات المتحدة الأمريكية، بأنه 65% منها تؤكد إصابة أعينهم بالتهاب حاد يؤدي إلى الاحمرار المستمر دون علاج.

وعند الكشف عليهم بواسطة أخصائيون، وصفوا حالته بالخطيرة، بسبب إصابة شبكة العين واحتمالات عدم تحسنها.

وقال ريتشارد روزين، كبير الأطباء المشرفين على الدراسة، أن اضطراب الرؤية للأشخاص هو أحد الآثار الجانبية للمنشط الجنسي، ولم يتوصل حتى الآن إلى تحديد التأثير الكبير على شبكية العين.

 وحذر روزين من شراء وتداول الفياجرا عبر مواقع الإنترنت لاحتوائها على مواد وتركيبات مزيفة، قد تتسبب في الوفاه، حيث شهدت بريطانيا العام الماضي تسجيل 19 حالة وفاة مشابهة لذلك.

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