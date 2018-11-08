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شكري الجندي: الدين لديه حلول لكل المشاكل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:45 ص
شكري الجندي: الدين لديه حلول لكل المشاكل
شكري الجندي
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نعيم يوسف
 
قال شكري الجندي، عضو مجلس النواب، إن الدين الإسلامي هو دين الأخلاق والسلوك، ولا يجب على الشخص أن يفرض وصايته على الأخرين لكي يكون قدوة للآخرين.

وأضاف "الجندي"، خلال لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أن الروحانية التي يخلقها الدين تنشيء لديه أريحية، مشيرا إلى أن الدين لديه حلول لكل المشاكل.

وأشار إلى أنه يؤيد وجود أكاديمية لتعليم الشيوخ كيفية مخاطبة الناس، وكيف يتحدث لهم.
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