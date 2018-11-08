خبير اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة الشهر المقبل



وأضاف "عنبة"، في لقاء مع برنامج "أنا الوطن" المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن مصر سوق استهلاكي كبير، يضم 100 مليون نسمة، وهذا يوفر للمستثمر سوق استهلاكي، وأيدي عاملة كبيرة.



وشدد الخبير الاقتصادي، على أن هذه العوامل تجعل مصر جاذبة للاستثمار، ويتبقى شيء واحد، وهو ضرورة تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، متوقعا أن يحدث هذا الشهر المقبل.

قال وائل عنبة، الخبير الاقتصادي، إن سعر الصرف مستقر في مصر منذ عامين، ولم يهتز، رغم خروج 10 مليار دولار من حيازات أذونات خزانة.