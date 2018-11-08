ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

خبير اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة الشهر المقبل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:47 ص
خبير اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة الشهر المقبل
وائل عنبة
طباعة
نعيم يوسف
 
قال وائل عنبة، الخبير الاقتصادي، إن سعر الصرف مستقر في مصر منذ عامين، ولم يهتز، رغم خروج 10 مليار دولار من حيازات أذونات خزانة.

وأضاف "عنبة"، في لقاء مع برنامج "أنا الوطن" المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن مصر سوق استهلاكي كبير، يضم 100 مليون نسمة، وهذا يوفر للمستثمر سوق استهلاكي، وأيدي عاملة كبيرة.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن هذه العوامل تجعل مصر جاذبة للاستثمار، ويتبقى شيء واحد، وهو ضرورة تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، متوقعا أن يحدث هذا الشهر المقبل.
المزيد عن: وائل عنبة سعر الفائدة دولار الخزانة البنك المركزي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
الفتح
الفيصلي
x
16:50
الشباب
أحد
x
17:15
الحزم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 2:20:01 AM