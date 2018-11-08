اليوم.. جورج وسوف يُعلن تفاصيل حفله بالساقية

يستقبل اليوم الخميس الثامن من نوفمبر فندق كونكورد السلام فى تمام الثانية ظهرًا مؤتمرًا صحفيًّا للفنان جورج وسوف، والذى سيتحدث فيه عن حفله فى ساقية عبد المُنعم الصاوى- البروج فى فرعها الجديد بمدينة الشروق يوم الجمعة التاسع من الشهر الجارى.





يُذكر أن الفنان جورج وسوف قد وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء السابع من نوفمبر.