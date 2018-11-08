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اليوم.. جورج وسوف يُعلن تفاصيل حفله بالساقية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:10 ص
اليوم.. جورج وسوف يُعلن تفاصيل حفله بالساقية
جورج وسوف
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سعد نبيل
 
يستقبل اليوم الخميس الثامن من نوفمبر فندق كونكورد السلام فى تمام الثانية ظهرًا مؤتمرًا صحفيًّا للفنان جورج وسوف، والذى سيتحدث فيه عن حفله فى ساقية عبد المُنعم الصاوى- البروج فى فرعها الجديد بمدينة الشروق يوم الجمعة التاسع من الشهر الجارى.

يُذكر أن الفنان جورج وسوف قد وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء السابع من نوفمبر.
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