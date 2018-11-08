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"شطة" يكشف عن بديل أزارو أمام الترجي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:50 ص
شطة يكشف عن بديل أزارو أمام الترجي
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ريهام عبد المحسن
 
أكد محمود عبد المنعم شطه نجم الأهلي السابق ورئيس اللجنة الفنية السابق في الكاف بأن كارتيرون المدير الفني للأهلي سيدفع بمروان محسن بديلاً لوليد أزارو الذي تم إيقافه.

وقال شطه في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " وليد أزارو مؤثر جدًا وظهر هذا في مباراة الذهاب أمام الترجي وغيابه مؤثر جدًا وكارتيرون أكد جاهزية مروان محسن وصلاح محسن".

وأضاف :"أفضل الدفع بصلاح محسن وكارتيرون سيفضل الإستعانة بمروان محسن لأن حالته البدنية أفضل من صلاح محسن ويستطيع التعامل مع الكرات العالية".

واختتم شطه تصريحاته قائلاً : " الأهلي يجب عليه الاعتماد على الكرات الطويلة والتوازن أثناء مواجهة الترجي وأتمنى فوزه بالمباراة".
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