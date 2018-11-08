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"الأرصاد": طقس الخميس معتدل نهارًا.. مائل للبرودة آخر الليل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:12 ص
الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارًا.. مائل للبرودة آخر الليل
طقس - ارشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
 
 كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة وعلى مديتنى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

المزيد عن: معتدل مصر طقس حالة الطقس حالة الجو برد الأرصاد أرصاد
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