استشاري علاقات أسرية: هذا هو الخلل الأكبر في الشخصية المصرية

قالت الدكتورة آمال إبراهيم، استشاري العلاقات الأسرية، إن الأسرة المصرية تعرضت لتغيرات اجتماعية وثقافية ومالية واجتماعية أدت لخلل في كل العلاقات سواء الخاصة أو العامة.



وأضافت "استشاري العلاقات الأسرية"، خلال حوارها مع فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن العلاقات الأسرية الآن اختصرت في جروبات على الفيس بوك او الوتس آب، وهذا من شانه أن يدمر العاطفة في العلاقات.



وتابعت أن أكبر خلل كبير في الشخصية المصرية هو التقليد، معقبة: "أعمل فرح وانا مش معايا فلوس عشان أقلد حد معين، حد يعمل مشروع كل الناس تعمل زيه بالضبظ، طب هنبدع إزاي".

