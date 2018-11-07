"الغيطي" يوجه رسالة نارية لـ قناة تونسية بعد سخريتها من رئيس نادي شهير في مصر

استنكر الإعلامي محمد الغيطي، ما تعرض له رئيس أحد الأندية الشهيرة في مصر من مقلب في أحد القنوات التونسية، متسائلًا:" لماذا يتم السخرية من رئيس النادي أو نادي مصر كبير على شاشة التلفزيون التونسي؟".



وقال "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC، مساء الأربعاء إن ما حدث غير لائق، ويعد حالة فردية خارج السياق العام للإعلام التونسي.



وأكد أن علاقات مصر وتونس مبنية على الاحترام المتبادل، متابعًا: "المذيع التونسي كان غبي في أدائه ولا بد أن يحاكم من قبل الإعلام التونسي، لأن ما حدث عيب".



واستطرد قائلًا: "لا استبعد أن من وراء هذا البرنامج الساخر الإخوان يريد الوقيعة بين مصر وتونس"، مضيًفا: "كل ده عشان مباراة الأهلي والترجي هو إحنا عقولنا بقت في الحذاء! بدل ما نتحد زي الاتحاد الأوروبي أو نعمل عملة موحدة!. ومش هتكلم على مواقع التواصل اللي بقت زي المرحاض العمومي".

