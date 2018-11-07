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إلهام شاهين توجه رسالة هامة لجمهورها من خلال "قد التحدي"

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:52 م
إلهام شاهين توجه رسالة هامة لجمهورها من خلال قد التحدي
إلهام شاهين
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الفجر الفني
 
وجهت الفنانة إلهام شاهين أحد المشاركين بمبادرة "قد التحدى"، رسالة إلى جمهورها من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،  والتى من المعروف عنها أنها تقوم بتوجيه رسالتها لجمهورها وللمجتمع من خلال أعمالها السينمائية والدرامية فقط، والتى عالجت قضايا حيوية متعددة.

وفور علمها بمبادرة "قد التحدى" لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وخاصة بعد توجيه الرئيس السيسى الدعم لهم، قررت المشاركة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين من الفئات العمرية المختلفة، بالإضافة لقدرتها على توصيل رسالتها إلى الصحافة الدولية فهى "ملكة جوائز الأفلام العالمية".

الجدير بالذكر، أن الفنانة الهام شاهين تمتلك حضور قوى وكان لها تأثير كبير من خلال الحملة التشويقية للحملة.

من جانبها، قدمت الفنانة الشابة رنا خليل مؤسسة المبادرة الشكر والامتنان لجميع الفنانين المشاركين بالحملة، مشيرة إلى أن الفنان الحقيقي هو من له دور ايجابى فى المجتمع .
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