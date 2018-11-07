سعر الدولار فى نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 7/11/2018

استقر سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الأربعاء،ليسجل في بنك قناة السويس إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع .





وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، عند 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.