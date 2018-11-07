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"أبوالعينين": مصر ستشهد نسبة عالية من السياحة العام المقبل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:23 م
أبوالعينين: مصر ستشهد نسبة عالية من السياحة العام المقبل
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داليا الحسين
 
قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن هناك انطباعات جيدة عن السياحة في مصر في بورصة لندن الدولية للسياحة.

وأضاف "أبو العينين"، خلال تصريح له على هامش فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة أذيع في قناة "صدى البلد" أن افتتاح المتحف الكبير أصبح يسوق على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذا الخبر سيرفع حجم السياحة فى مصر.

وتوقع أن تشهد مصر نسبة عالية من السياحة العام المقبل، مشيرًا إلى أن مصر ستحقق مركزا مرموقا فى السياحة.

ولفت إلى أن الجميع شهد ما تم فى شرم الشيخ من إنجازات، متابعًا: الدخل المصري من السياحة في مصر قديما كان يتراوح ما بين 14 مليار و15 مليار دولار وهى أرقام متواضعة ولابد أن تصل إلى 30 أو 40 مليار دولار".

ونوه إلى أن عودة السياحة ستعيد معها الصناعات وتقديم خدمات للمصريين، مشيدًا بمجهودات وزيرة السياحة رانيا المشاط، للترويج للسياحة، مضيًفا: " ربنا يحمى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين".
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