نهال نبيل تشعل الليلة السابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)

أشعلت النجمة "نهال نبيل" الفاصل الأول من الليلة السابعة ضمن فاعليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرون، المقام علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والذي يحمل أسم الفنانة الراحلة "شادية".





إعتلت "نهال" خشبة المسرح على أنغام أغنية "شباكنا ستايره حرير" للنجمة الكبيرة الراحلة "شادية"، بقيادة المايسترو "عماد الشاروني"، وسط ترحيب حار من الحاضرين، الذين حرصوا على حضور الحفل، وأختتمت الفاصل الأول من الحفل بأغنية "اديش كان في ناس" للنجمة الكبيرة "فيروز"، وسط تصفيق حار من الحضور.





يذكر أن المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر، ويضم 43 حفل فني على 7 مسارح هي "الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية، طنطا"، بمشاركة 72 فنان وفنانة من 8 دول عربية هي "مصر، السعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين، الأردن"، ووقع الإختيار على النجمة الراحلة "شادية" لتكون شخصية هذا العام.





كما يتم إهداء الدورة إلى روح كل من الموسيقار الراحل" ميشيل المصري"، وعازف الكمان "سعد محمد حسن".