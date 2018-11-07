وزيرة الصحة: توفير الدعم الفني والمالي لتطوير مراكز نقل الدم على مستوى الجمهورية
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:19 مأمنية فوزي
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والإسكان، على توفير الدعم الفني والمالي لتطوير جميع مراكز نقل الدم على مستوى الجمهورية مع تطوير خدمتها.
وأشارت "زايد"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "ten" اليوم الأربعاء، إلى أنه خلال شهر يناير المقبل سيتم الانتهاء من تطوير 3 بنوك للدم.
وشددت على دعم القيادة السياسية لمشروع تصنيع وتجميع البلازما ومن ثم الاعتماد عليها محليًا.
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