أسعار النفط تسجل أدنى إغلاقاً فى 8 أشهر بعد جلسة متقلبة

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء بعد جلسة متقلبة، ليسجل "نايمكس" أدنى مستوى في نحو 8 أشهر بعد بيانات المخزونات وقفزة الإنتاج الأمريكي.





وارتفعت مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 5.8 مليون برميل للأسبوع السابع على التوالي، كما صعدت مخزونات البنزين بنحو 1.9 مليون برميل.





كما قفز إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد.





وكان الخام الأمريكي قد تلقى الدعم خلال التعاملات وتجاوزت مكاسبه 1% بعد تقرير ذكر أن روسيا والسعودية يعتزمان خفض إنتاج النفط العام المقبل.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.9% إلى 61.67 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير عند 72.12 دولار للبرميل.