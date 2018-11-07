ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أسعار النفط تسجل أدنى إغلاقاً فى 8 أشهر بعد جلسة متقلبة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:13 م
أسعار النفط تسجل أدنى إغلاقاً فى 8 أشهر بعد جلسة متقلبة
أرشيفية
طباعة
وكالات
 
 تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء بعد جلسة متقلبة، ليسجل "نايمكس" أدنى مستوى في نحو 8 أشهر بعد بيانات المخزونات وقفزة الإنتاج الأمريكي.

وارتفعت مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 5.8 مليون برميل للأسبوع السابع على التوالي، كما صعدت مخزونات البنزين بنحو 1.9 مليون برميل.

كما قفز إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد.

وكان الخام الأمريكي قد تلقى الدعم خلال التعاملات وتجاوزت مكاسبه 1% بعد تقرير ذكر أن روسيا والسعودية يعتزمان خفض إنتاج النفط العام المقبل.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.9% إلى 61.67 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير عند 72.12 دولار للبرميل.
المزيد عن: النفط السعودى المخزون الامريكى العقوبات الايرانية الاقتصاد الدولى اسعار النفط اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
1
x
19:30
3
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
3
x
19:55
1
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
1
x
19:55
2
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
1
x
22:00
0
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
1
x
22:00
0
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
0
x
22:00
0
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
1
x
22:00
0
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
2
x
22:00
0
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
0
x
22:00
4
ريال مدريد - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 10:50:05 PM